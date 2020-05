Ancora un terremoto in Grecia, il secondo in meno di 24 ore. Nella notte di venerdì 22 maggio trema la terra a Makrigialos.

Ancora un terremoto in Grecia, il secondo in meno di ventiquattro ore: nella notte di venerdì 22 maggio si è registrato un evento sismico, di magnitudo pari a 5,1, nella zona di Makrigialos. Secondo i dati forniti dalla Usgs, infatti, intorno alle ore 05:40 di venerdì 22 maggio è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 e profondità 10 km a Makrigialos. Non si registrano danni a cose e persone. Ma si alza il livello di tensione, dopo il terremoto del Mediterraneo di giovedì 21 maggio che, invece, è stato avvertito anche in Italia.

Terremoto in Grecia di M5,1

Un terremoto di magnitudo 5,1 è meritevole di attenzione secondo quanto previsto dalla legenda della scala Ritcher. Un evento sismico con un grado di portata pari a 5,1 è classificato come terremoto “moderato”e descritto nel modo seguente: il terremoto – come quello avvenuto in Grecia nella notte di venerdì 22 maggio – può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori, invece, si possono registrare agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici.





In Grecia, comunque, l’allerta sugli eventi sismici è molto alta. Anche perché giovedì 21 maggio, intorno alle 2 del mattino, si è registrata una forte scossa sismica nel cuore del Mar Mediterraneo. Un evento che ha coinvolto anche il Mezzogiorno italiano con Calabria, Sicilia e Puglia che hanno avvertito, distintamente, la forte scossa di terremoto arrivata dalla Grecia (magnitudo 5,7).