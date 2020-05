Uccide suo padre a coltellate davanti a 20 persone in diretta Zoom, arrestato uomo di 32 anni.

Uno statunitense di 32 anni ha ucciso il padre a coltellate mentre quest’ultimo era in diretta su Zoom con altre 20 persone. Stando a quanto comunicato dalla Polizia della contea di Suffolk, Dwight Powers, questo il nome della vittima, era impegnato in una videochiamata nella sua casa di Amityville, New York, e poco dopo le 12 sarebbe arrivato il figlio, Thomas Scully-Powers. Le persone che erano in diretta con la vittima hanno riferito di aver improvvisamente notato l’assenza di Powers, con alcuni che sostengono di aver addirittura visto la parte iniziale dell’aggressione.

Uccide il padre in diretta Zoom

“Alcune delle persone in videochat hanno notato che il signor Powers non era più nel riquadro dello schermo e poi hanno sentito un respiro affannoso”, ha detto al quotidiano Nwsday il tenente Kevin Beyrer della squadra di omicidi della polizia della contea di Suffolk che poi ha aggiunto: “Il fatto che abbiano dovuto assistere a questo è stato terribile”.





Dallo stesso quotidiano americano si apprende anche che sarebbero stati proprio i partecipanti alla videoconferenza a chiamare il 911.

Il figlio omicida, accortosi dell’arrivo dei poliziotti è, in un primo momento, riuscito a scappare lanciandosi dalla finestra, ma è stato prontamente catturato circa un’ora dopo. Non chiari al momento i motivi che avrebbero spinto il ragazzo ad uccidere il padre, ma la Polizia ha naturalmente avviato un’indagine per cercare di comprendere meglio cosa abbia portato il 32enne ad attaccare con così tale brutalità il papà.