In una visita privata allo stabilimento Ford, il presidente Trump ha indossato la mascherina, anche se per poco. L'immagine è diventata virale.

È un Donald Trump inedito il presidente Usa apparso con indosso la mascherina negli stabilimenti Ford. Eppure, alla fine non ha potuto dire di no alle regole stabilite dalla Governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer. Il presidente Usa ha visitato gli stabilimenti della Ford, ma in seguito ha proceduto senza mascherina.

Trump con la mascherina, le immagini inedite del presidente

Il 21 maggio, il presidente Donald Trump ha visitato gli stabilimenti dell’azienda automobilistica Ford per una visita privata al nuovo modello 3 Ford Gts. Durante la presentazione riservata, il Ceo Bill Ford ha pregato il presidente Usa di indossare la mascherina, come da disposizioni statali. Trump l’ha indossata, poi ha proseguito il resto della visita senza: “Trump ha indossato la mascherina durante la visita privata a 3 Ford Gts, poi si è tolto la mascherina per il resto della visita” ha voluto specificare l’azienda con una nota. La scena inedita non è, però, sfuggita a una fotoreporter che ha subito twittato lo scatto: “Visto? Non faceva poi così tanto male” ha ironizzato.

OMG! He actually wore one. See, it didn’t hurt that much. Does it have the Presidential seal on it? pic.twitter.com/aNebLbKpuE — Jackie Speier (@RepSpeier) May 21, 2020

Trump e le mascherine: una relazione difficile

Trump è apparso ai giornalisti riuniti per il punto stampa senza la mascherina.

“Non voglio darvi la soddisfazione di vedermi con la mascherina” ha detto loro. In molti presenti hanno colto un paradosso: il presidente Usa aveva visitato l’impianto di Rawsonville Components di Ypsilanti, parzialmente riconvertito alla produzione di ventilatori, visori e altro materiale sanitario necessario alla prevenzione dal contagio. Sembra che Donald Trump non abbia un buon rapporto con le mascherine. I primi di aprile, dopo aver requisito un lotto di 200mila mascherine dirette alla Germania, era stato apostrofato da Berlino come “moderno pirata“.





Un rapporto burrascoso, quello con le mascherine, a cui non si sottrae nemmeno la figlia del presidente Usa, Ivanka Trump. La sua foto postata sui social in cui si ritrae intenta a realizzare manualmente mascherine, ha suscitato i dubbi di chi ha visto nella foto un ago adatto per le cuciture a macchina, non a mano.