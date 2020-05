Sembra che ben 40 persone siano risultate contagiate dopo aver preso parte ad una messa in una chiesa battista a inizio maggio a Francoforte.

Contagiati dopo aver assistito ad una messa

In seguito al rallentamento dell’epidemia dovuta al coronavirus, la Germania ha deciso di alleggerire a inizio maggio le restrizioni volte a contrastare la diffusione del virus. La chiesa, ad esempio, ha riaperto dopo una lunga chiusura dovuta al lockdown e i fedeli ne hanno subito approfittato per partecipare alla messa.

Ebbene, sembra che ben 40 persone siano risultate contagiate dopo aver preso parte ad una messa in una chiesa battista a inizio maggio a Francoforte. Di questi 40 nuovi contagi, sei persone sono state ricoverate. Come riporta Frankfurter Rundchau, inoltre, è bene ricordare che nel distretto Main-Kinzig-Kreis, alla periferia della città, le autorità avevano già riferito nella giornata di ieri di 16 soggetti risultati infetti dopo aver partecipato ad “un evento a Francoforte”.

Se tutto questo non bastasse, nella giornata di oggi, le autorità dello Stato della Bassa-Sassonia, nel Nord del Paese, hanno parlato di sette nuovi contagi riscontrati in un ristorante della città di Leer.





Soffermandosi sulla riapertura delle chiese, inoltre, ricordiamo come in Francia, ad esempio, una riunione di una chiesa evangelica alla fine di febbraio, a cui avevano preso parte circa 2000 persone, era stata fonte di vari focolai in tutto il paese.