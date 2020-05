Morta per coronavirus la parlamentare Putul e dai test risultano altri 4 contagiati nella sua famiglia.

La ex parlamentare del Bangladesh, Kamrun Nahar Putul, è morta lo scorso 21 maggio allo Ziaur Rahman Medical College Hospital di Bogura a causa del coronavirus. I successivi test eseguiti sulla sua famiglia hanno inoltre purtroppo fatto emergere anche la positività di altri suoi quattro parenti. A dare notizia della morte della donna – la prima registrata nel distretto di Bogura per il Covid-19 – e del contagio familiare, è stato il il vice chirurgo civile Mostafizur Rahman che ha poi sottolineato come i casi totali confermati di coronavirus nella zona siano saliti a 143 unità.

Coronavirus, muore la parlamentare Putul

Kamrun Nahar Putul aveva accusato febbre alta e diarrea e per questo solo martedì scorso le era stato fatto il test che ha poi rivelato la sua positività al Covid-19. Troppo tardi purtroppo, infatti la donna è scomparsa due giorni dopo, giovedì 21 maggio, prima ancora che le venisse comunicato l’esito del tampone arrivato soltanto post mortem.





Putul e la sua carriera politica

La Kamrun Nahar Putul aveva 68 anni e nel corso della sua lunga carriera politica era stata parlamentare della Lega Awami (AL) e segretaria agli affari femminili del distretto di Bogura. Era stata eletta deputata di Bogura-Joypurhat nel 1996, anno in cui era stato riservato un posto alle donne nel parlamento nazionale. La Putul aveva 3 figli, un maschio e due femmine.