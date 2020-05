Già annullata la visita del presidente sudafricano prevista per l'autunno. Si tratterebbe dell'assenza più lunga per la regnante.

Il lockdown in Inghilterra ha costretto all’isolamento anche la Regina Elisabetta che ora sembra intenzionata a prolungare la sua assenza da eventi pubblici fino al prossimo autunno. La sovrana e il marito ormai ultranovantenni sarebbero ancora a forte rischio contagio. Si tratta dell’assenza più lunga della regina nei suoi 68 anni di di regime.

Regina Elisabetta, prolungato l’isolamento?

Aveva commosso l’Inghilterra intera con i suoi discorsi di resilienza, ma nonostante il lockdown sia finito anche nel paese, la Regina Elisabetta è da oltre un mese e mezzo chiusa nel suo castello a Windsor, e pare decisa a rimanerci fino al prossimo autunno.

Secondo quanto riporta il Sunday Times, infatti, pare che la regina abbia annullato una visita di stato del presidente sudafricano previsto proprio per il prossimo autunno. Una decisione che appare tanto sorprendente quanto prudente.





Assenza storica

Si tratterebbe della più lunga “assenza” della sovrana nei suoi 68 anni di regno, ma tutti sembrano aver capito la preoccupazione della regnante. Elisabetta II ha compiuto il mese scorso 94 anni e, insieme al 98enne marito Filippo, e per questo motivo rientra nella categoria più a rischio di contagio.

Una situazione che irrita anche la regnante stessa, come osservano i biografi della famiglia reale, che ha sempre affermato di dover servire il suo popolo, anche se per il momento lo potrà fare solo simbolicamente, da lontano, nel castello dove tradizionalmente passa il weekend o le vacanze. Al momento è circondata solo dal marito e da alcuni consiglieri e servitori, per evitare contagi.