Il New York Times ha deciso di pubblicare il numero del 24 maggio riempiendo la prima pagine con i nomi delle vittime di coronavirus negli Usa.

Nella giornata del 24 maggio, il quotidiano americano New York Times ha deciso di andare in stampa con una prima pagina totalmente dedicata alle vittime del coronavirus negli Stati Uniti. Nel commentare la decisione, la testata ha dichiarato: “I soli numeri non possono misurare l’impatto del coronavirus in America, sia che si tratti del numero di pazienti in cura, di lavori persi o di vite spezzate. Mentre il Paese si avvicina al tragico traguardo di 100,000 morti attribuite al virus, il New York Times ha cercato i necrologi e gli annunci di morte delle vittime. Le 1000 persone qui riflettono solo l’1% del conto. Nessuno era un semplice numero”.