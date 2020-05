Ragazza scomparsa viene ritrovata morta nel bosco: le prime indagine portano a una coppia di 29enni accusati di rapimento.

Una ragazza inglese di 16 anni è stata ritrovata morta a 14 giorni dalla scomparsa. Louise Smith (questo il nome della 16enne sparita nel nulla nell’area di Leigh Park, nell’Hampshire, Regno Unito) l’8 maggio scorso dopo aver detto agli amici di avere bisogno di prendere una boccata d’aria. Il corpo senza vita della giovane è stato ritrovato nella giornata di giovedì 21 maggio nella zona boschiva di Havant, non molto lontano dal luogo della sparizione. Dalle prime indagine sembrerebbe trattarsi di omicidio: “La ragazza è stata assassinata prima che il suo corpo venisse abbandonato – ha dichiarato il sovrintendente capo investigatore Scott MacKechnie – Stiamo lavorando per mettere insieme tutti i pezzi degli ultimi momenti di vita di Louise e individuare il responsabile”.

Lousie era stata vista per l’ultima volta a Somborne Drive nell’area di Leigh Park verso mezzogiorno dell’8 maggio. Il 15 maggio poi la svolta nelle indagini, con l’arresto di una coppia di sposi, Shane e Chazlynn Jayne Mays (noti come Cjay), entrambi 29enni, i quali per primi hanno denunciato la scomparsa della 16enne, avvisandone anche la madre.

Sono accusati di rapimento. La loro abitazione è stata minuziosamente perquisita, poi sono stati rilasciati su cauzione. Anche se è già stato condotto un esame post mortem sul corpo dell’adolescente, la polizia non ha rivelato le cause del decesso, sui cui vige il più stretto riserbo.





“I nostri ufficiali, un team di circa 100 persone – ha concluso Scott MacKechnie – continueranno a condurre indagini nella zona di Leigh Park e il vasto lavoro forense continuerà per alcuni giorni nel boschetto di Havant”. E poi ci sono gli amici della giovane che ancora faticano a credere a quanto accaduto: “Aveva ancora tutta la vita davanti, è una tragedia, non meritava una fine simile. Era energica e frizzante, si poteva parlare con lei per ore”.