Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la Nuova Zelanda. L’epicentro è stato in mare, a 30 km a nordovest di Levin, vicino alla costa sud dell’isola settentrionale e non distante dalla città di Wellington. Il sisma è stato registrato a 37 km di profondità. Lo ha segnalato l’Istituto geosismico americano Usgs. I media locali hanno descritto una “scossa molto forte e prolungata”. Stando a quanto reso noto dalla stampa neozelandese, fortunatamente al momento non si segnalano vittime e danni né sono state diramate allerte tsunami. Ad accorgersi in diretta del terremoto è stata la premier Jacinda Ardern, la quale nel corso di un’intervista televisiva ha informato il giornalista di quanto stava accadendo.

Mentre la Nuova Zelanda prosegue la sua lotta contro il Covid-19, mantenendo un andamento positivo, nel Paese è stata registrata una scossa di terremoto piuttosto intensa.

La prima a darne la notizia è stata Jacina Ardern, premier neozelandese che in quel momento era impegnata in un’intervista in diretta tv.

New Zealand hit with a 5.8 earthquake (no damage yet reported) while PM Ardern is doing a TV interview.

I’d praise her coolness under pressure, but I just assume the very earth itself knows not to mess with her at this point and stopped out of respect. pic.twitter.com/dH5N4JCTo4

— CRT (@StoryofEverest) May 24, 2020