In Brasile i morti per coronavirus sono stati 807 in un solo giorno portando il totale a 23.473.

Se in Italia, anche grazie ad un lungo lockdown, la diffusione del coronavirus sembra essere in parte rallentata, in altri paesi del mondo la situazione è ben diversa. Tra questi c’è sicuramente il Brasile, il secondo Stato al mondo per numero di contagi dietro solo agli Stati Uniti. Il presidente Bolsonaro ha spesso sottovalutato l’emergenza, riaprendo le attività con un numero di contagi e di morti ancora altissimo e il Paese ora sembra al collasso. Soltanto nella giornata di ieri, 25 maggio, stando ai dati forniti dal ministero della Sanità brasiliano, ci sono contati 807 morti per complicanze legate al Covid-19, portando il totale a 23.473. Per quanto riguarda i contagi, invece, rispetto a ieri si sono registrati 12.687 casi in più e complessivamente sono 374.898.

Coronavirus, 807 morti in un giorno in Brasile

La situazione Brasiliana è quella che in questo momento preoccupa di più in quanto, rispetto a tutti gli altri paesi maggiormente colpiti dal coronavrus, non ha un sistema sanitario che possa reggere a lungo l’impatto di una così lunga e forte diffusione del virus.

Anche Donald Trump, di cui il presidente brasiliano Bolsonaro è un grande estimatore, ha deciso di sospendere l’ingresso negli Stati Uniti a chiunque sia stato in Brasile nei 14 giorni immediatamente precedenti il ​​loro arrivo per contenere la diffusione del coronavirus.

“Ho stabilito – ha detto Trump – che è nell’interesse degli Stati Uniti prendere provvedimenti per limitare e sospendere l’ingresso negli Stati Uniti, per immigrati o non immigrati, a tutti coloro che erano fisicamente presenti nella Repubblica del Brasile nei 14 giorni precedenti il loro ingresso o tentativo di ingresso negli Stati Uniti. L’azione contribuirà a garantire che i cittadini stranieri che sono stati in Brasile non diventino una fonte di ulteriori infezioni nel nostro paese. Queste nuove restrizioni non si applicano al flusso commerciale tra gli Stati Uniti e il Brasile”.