Coronavirus, Germania verso l’ok ai viaggi in Europa dal 15 giugno

La Germania ha annunciato che dal prossimo 15 giugno eliminerà le restrizioni anti coronavirus per recarsi in 31 paesi del continente europeo.

In governo della Germania si sta apprestando a eliminare le restrizioni anti coronavirus che imponevano la cosiddetta allerta viaggio verso 31 paesi europei. Entro il prossimo 15 giugno infatti, ma ancora nulla è stato ufficializzato, i cittadini tedeschi potranno recarsi in vacanza in quasi tutto il continente a patto che nel frattempo non emergano nuovi focolai di coronavirus. Sarà l’inizio di una nuova fase dell’emergenza sanitaria, che per molti paesi potrebbe rappresentare anche l’inizio di una possibile ripresa economica.



Coronavirus, la Germania da l’ok ai viaggi

Stando a quanto previsto dalla Germania, tra i paesi in cui i propri cittadini potranno presto recarsi ci saranno anche la Svizzera la Norvegia e soprattutto il Regno Unito, anche se quest’ultimo tuttavia sembra non essere ancora in grado di sopportare un eventuale ondata di turisti in arrivo sul proprio territorio. È dello scorso 22 maggio infatti la decisione del governo di Boris Johnson di imporre l’obbligo di quarantena per chiunque arrivi nel paese, siano essi turisti o residente di ritorno a casa.

Per quanto riguarda le potenziali ricadute di questa misura sul nostro Paese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha recentemente dichiarato che vi sono attualmente costanti contatti con Berlino per una riapertura ordinata delle frontiere. L’Italia tuttavia si sta già preparando per la sua apertura dei confini, che salvo sorprese dell’ultimo minuto dovrebbe divenire operativa dal prossimo 3 giugno, anche se diversi paesi confinanti come la Slovenia e l’Austria manterranno ancora alcune restrizioni.