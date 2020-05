"Vai via, diffondi il coronavirus", l'attacco ad un'infermiera inglese cacciata da un supermercato.

Un’infermiera di Burton-upon-Trent nello Staffordshire, in Inghilterra, è stata cacciata in malo modo da un supermercato della catena B&M perchè tacciata da una cliente di essere li per diffondere il coronavirus. L’operatrice sanitaria, Kimberley Simpson, stando a quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe stata costretta ad andare via dopo che la cliente che la accusava ha iniziato a correrle dietro e ad insultarla per ben 10 minuti, solo perchè l’infermiera indossava la divisa. La Simpson ha condiviso un video dell’incidente su Facebook, sottolineando di essere rimasta disgustata dal comportamento della cliente. Quest’ultima avrebbe minacciato di chiamare il manager dell’ospedale per riferire l’accaduto. Nel lungo post pubblicato sui social si legge: “Mi ha urlato per ben dieci minuti prima che decidessi di filmarla perché mi stava seguendo. Nessuno dello staff nel negozio mi ha aiutato. Mi sento davvero disgustata dal comportamento di questa signora, non ho fatto nulla di male”.



Coronavirus, infermiera cacciata dal supermercato

Ricordiamo che, secondo un documento del NHS (il servizio sanitario britannico) pubblicato il 2 aprile, non ci sono prove che indossare divise al di fuori del lavoro aumenti i rischi di infezione.

Viene comunque evidenziato che “gli atteggiamenti pubblici indicano che è buona prassi che il personale si cambi sul posto di lavoro o copra le divise mentre viaggia da e verso il lavoro”.





Un comportamento consentito duqnue, ma non consigliato quello dell’infermiera che di certo però non meritava di essere trattata come un’untrice visto soprattutto il grande sforzo personale a cui sono chiamati gli operatori sanitari in questo difficile momento.