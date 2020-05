Lo smart working ha degli oneri: così un tribunale ha deciso che un'azienda dovrà pagare l'affitto dei suoi dipendenti con un extra mensile.

Il periodo di lockdown forzato in gran parte del mondo ha rivelato i benefici del lavoro a distanza per molte società. Oggi, però, l’azienda potrebbe trovarsi a dover pagare l’affitto dei suoi dipendenti in smart working. È quanto decretato da un tribunale svizzero, che ha costretto a un’azienda elvetica di includere un extra nello stipendio dei suoi dipendenti per far fronte alle spese d’affitto e non solo.

L’azienda e l’affitto dei dipendenti in smart working

Secondo il tribunale elvetico, lo smart working comporta onori, ma anche oneri. E così, dopo una disputa legale fra un’azienda e i suoi dipendenti, si è arrivati all’accordo: l’azienda dovrà, così, aggiungere nella busta paga mensile 150 franchi – circa 149 euro. In questo modo, i dipendenti non solo potranno far fronte alle spese dell’affitto, ma anche a quelle collaterali legate al lavoro (consumo dell’energia elettrica, ecc). Il provvedimento ha effetto retroattivo: ne beneficeranno i dipendenti costretti a lavorare in smart working dall’inizio del lockdown.

Il requisito è, però, uno soltanto: che il dipendente sia stato costretto a lavorare a distanza contro la propria volontà. Sono, dunque, esclusi dal provvedimento tutti i dipendenti che avranno stipulato un accordo con l’azienda.

Smart working: ci sono dei rischi?

Sebbene per molti lavorare da casa si è dimostrato un piacevole modo di concepire il lavoro, non è tutto così semplice. Lo smart working ha dei rischi, soprattutto a livello fisico. Le più dirette sono sulla postura che, se non curata, può portare a problematiche di tipo osteoarticolare. Sul piano psichico, aumenta il rischio burnout, perché c’è il rischio di non staccare mai. In molti casi, infatti, il carico di lavoro aumenta, ed è difficile averne percezione quando l’ufficio diventa casa propria. Per questo, si arriva a lavorare più del necessario.

Smart working, dipendenti italiani soddisfatti

In Italia sono centinaia i lavoratori che si dicono soddisfatti dal lavoro a distanza. Stando a un sondaggio sullo smart working condotto da Izi, in collaborazione con Comin&Partners, in Italia l’80% dei lavoratori giudica positivamente questa modalità. Il 37% degli intervistati, inoltre, sarebbe persino disposto a rinunciare a parte del proprio stipendio pur di continuare a lavorare dalla propria abitazione.

Il 35% sarebbe disposti a mantenere questa nuova normalità anche dopo l’emergenza sanitaria. Il 57%, invece, opterebbe per una formula di lavoro agile ed ibrida.





Il repentino lockdown degli Stati ha indotto le aziende ad attrezzarsi con il lavoro a distanza. Questa modalità potrebbe, però, essere una soluzione per tanti lavoratori anche in futuro.