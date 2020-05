A causa del lockdown i ratti hanno fame e stanno diventando cannibali: l'allarme lanciato negli Usa preoccupa la popolazione

L’emergenza causata dal coronavirus ha provocato anche gli effetti più impensabili: uno, in particolare, è al centro dell’attenzione negli Usa. I ratti, che popolano non solo le metropolitane di Manhattan ma sono presenti nell’intero Paese, hanno subito gli effetti del lockdown: niente più cibo, a causa dei ristoranti chiusi. E allora, in mancanza di scarti da mangiare, stanno diventando cannibali.



Usa, ratti stanno diventando cannibali

Gli esperti lanciano l’allarme: i ratti stanno diventando cannibali. E così, il primo Paese al mondo per contagi da coronavirus, deve affrontare un altro problema, quello dei ratti affamati. Come spiegano i Centers for Disease Control and Prevention federali (Cdc), i cittadini devono stare più attenti: la presunta aggressività sviluppata dai roditori di città durante il lockdown potrebbe essere un pericolo per l’uomo. A causa della chiusura dei ristoranti, spiegano gli scienziati della Cdc, i roditori sono stati privati degli scarti provenienti dalle cucine e, essendo ridotti alla fame, sono diventati più aggressivi.

A detta delle istituzioni, i ratti starebbero ricorrendo addirittura al cannibalismo per non morire di fame.





Rischio per l’uomo

Un altro rischio per l’uomo, insomma. I Cdc segnalano che sempre più amministrazioni locali hanno notato un aumento dell’attività dei ratti nella speranza di trovare cibo, sfoderando comportamenti aggressivi che costituiscono un rischio per l’uomo. Intanto gli esperti negli Usa suggeriscono di reagire a questo anomalo comportamento dei roditori adottando delle precauzioni. Per esempio: “Rimuovendo detriti e vegetazione pesante, conservando i rifiuti in bidoni ben coperti ed eliminando gli alimenti per animali domestici e uccelli dai cortili”.