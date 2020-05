Una coppia di medici convola a nozze durante la pandemia Coronavirus, sposandosi nella cappella dell'ospedale presso il quale lavora.

Una coppia di medici convola a nozze durante l’emergenza Coronavirus in Inghilterra. I due avevano dovuto annullare l’evento, soprattutto perché temevano di non poter essere raggiunti da amici e parenti. Annalan Navaratnam, 30 anni, e Jann Tipping, 34, si sono finalmente sposati.

Nozze tra medici durante il Coronavirus

La coppia di dipendenti sanitari lavora presso l’ospedale St. Thomas di Londra, dove ha prestato servizio durante l’emergenza e tutt’ora lavora. Proprio nella cappella della struttura i due hanno realizzato il sogno di una vita passata ad amarsi, grazie alle concessioni della Chiesa d’Inghilterra, che durante il lockdown ha concesso una decina di licenze speciali per matrimonio.

“La squadra della cappella St. Thomas ha lavorato duramente per farci ottenere il permesso di sposarci, cosa che abbiamo molto apprezzato in un momento del genere”, racconta Jann, neo sposa, “In due settimane è stata fissata una data e non avevamo comprato il mio vestito, i nostri anelli e altro cose delle quali necessitavamo, quindi ci siamo affrettati a fare tutto rapidamente”.

Un ricevimento tecnologico

Niente ospiti né famigliari purtroppo durante la celebrazione, solo Jann e Annalan sono potuti entrare nella cappella dell’ospedale St. Thomas, assieme al sacerdote. Dopo l’intima e commovente cerimonia, gli sposi hanno organizzato un ricevimento virtuale per brindare e festeggiare con quelli che sarebbero dovuti essere presenti.

Per l’occasione, con anticipo avevano inviato bottiglie di champagne ad ognuno degli invitati e si sono esibiti nel primo ballo dei neo sposini, come da tradizione.