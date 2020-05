In Germania il fast food Burger King dota i clienti di corone giganti in cartone per rispettare la giusta distanza ed evitare contagi da Covid-19.

La catena di fast food Burger King fa indossare corone giganti in cartone ai clienti dei suoi ristoranti in Germania, per fare sì che questi rispettino il necessario distanziamento sociale. In questo modo, la distanza minima di sicurezza è garantita, con un effetto visivo decisamente buffo e divertente.

Corone giganti da Burger King

Si tratta nello specifico della versione formato gigante della famosa corona che viene spesso fornita ai clienti dei Burger King, di solito a seguito dell’adesione a promozioni o durante feste di compleanno, particolari ricorrenze.

“Volevamo rinforzare gli alti standard di sicurezza e igiene che da sempre seguiamo”, dice un portavoce della catena di fast food a Business Insider, “In questo modo ricordiamo ai clienti di osservare le norme di distanziamento sociale mentre si godono il loro pasto nei ristoranti”. In base alle regole dei differenti lockdown, infatti, alcuni Burger King hanno riaperto in diversi Paesi, fra questi in Germania e Regno Unito.

Forme originali di distanziamento

Un’altra divertente e originale idea anti-assembramento l’ha avuta uno zoo giapponese, presso il quale si possono trovare degli adorabili peluches a forma di capibara nel ristorante interno.

Per evitare che i clienti si siedano troppo vicini i proprietari dell’Izu Shabonten Zoo, a Shizouka, hanno messo alcuni pupazzi ad occupare posti ai tavoli, come se fossero vere e proprie persone ma con le sembianze del roditore sudamericano simbolo della struttura. In questo modo i visitatori saranno obbligati a rispettare il distanziamento sociale, senza alcun margine di errore e col sorriso.