Centinaia di fedeli musulmani si sono radunati nel parcheggio di un’Ikea in Germania per svolgere la preghiera di rito a celebrazione della fine del Ramadan. La scelta della location è ricaduta su questa zona aperta per consentire loro di poter pregare in sicurezza, visto il numero di persone coinvolte e il rischio di contagio da Coronavirus.

Preghiera nel parcheggio Ikea

L’idea è nata dai rappresentanti di una moschea tedesca, i quali sono riusciti ad ottenere l’autorizzazione ad utilizzare un enorme parcheggio presso l’Ikea di Francoforte per pregare con i fedeli, rispettando la distanza minima di sicurezza.

Per la tradizionale commemorazione di massa, prevista a conclusione del mese sacro del Ramadan, circa 800 musulmani hanno sfruttato l’improvvisata moschea a cielo aperto. Si tratta di un rito fondamentale per i fedeli, ovvero la celebrazione di Id al-fitr, la seconda festività religiosa più importante del mondo islamico.

Un evento unico, per la fine del Ramadan

Sui social media di tutto il mondo, le immagini a testimonianza del particolare evento, gli stessi responsabili della moschea di Wetzlar ne hanno condivise alcune, rendendole virali e raccogliendo numerosi consensi dagli utenti. I luoghi di culto, in Germania, sono stati riaperti dopo il lockdown ma restano comunque in vigore alcune fondamentali misure anti Coronavirus.

Ognuno dei fedeli aveva il suo tappeto personale da preghiera e hanno ricevuto spiegazione circa quale postazione occupare, per non violare il distanziamento sociale. La moschea ha ringraziato pubblicamente la direzione Ikea, i funzionari pubblici e la polizia locale per aver permesso lo svolgimento di questo importante momento di raccoglimento collettivo.