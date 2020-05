Fa la spesa senza mascherina, una donna di New York da vita ad rissa nel supermercato.

In un supermercato di Staten Island a New York, Stati Uniti, è scoppiata una rissa tra i clienti perchè una donna era senza mascherina all’interno del magazzino della grande distribuzione. Lo scontro è stato ripreso e postato sui social network e dalle immagini si evince come diverse persone intente a fare la spesa abbiano invitato la ragazza ad andarsene, dicendo con tono alterato: “Vai subito fuori di qui!”. La cliente senza mascherina si è però rifiutata di abbandonare il supermercato e dunque la polemica è proseguita tra i reparti del magazzino. In molti, sui social, hanno criticato la donna non munita di protezione, ritenendo il suo comportamento privo di senso civico, ma non sono mancati anche i commenti di chi ha ritenuto la reazione degli altri clienti impropria in quanto sarebbe stato compito del supermercato stesso imporre alla donna l’uso della mascherina.







Rissa in un supermercato di New York

Il filmato testimonia l’alta tensione registrata in più occasioni in questi giorni nella città di New York, vero epicentro della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. In tutto lo Stato della celebre città americana sono stati infatti circa 200mila i contagi accertati e oltre 20mila le vittime dall’inizio dell’emergenza. Va ricordato che l’utilizzo della mascherina negli Stati Uniti non è obbligatorio, ma solo altamente raccomandato dalle autorità, specialmente nei luoghi chiusi come gli esercizi commerciali.