Due influencer hanno adottato un bambino cinese autistico, hanno realizzato numerosi video pubblicati su YouTube per poi darlo nuovamente in adozione. La giustificazione che i protagonisti della vicenda hanno dato è la loro scarsa preparazione a questa difficile situazione, ma sono comunque finiti sotto accusa. Secondo molti, avrebbero sfruttato un minore per ottenere maggiore visualizzazione e popolarità.

Myka Stauffer e il marito James hanno già altri quattro figli biologici. I due hanno accolto nella loro famiglia Huxley, un bambino orientale affetto da autismo. Da quasi tre anni, ogni giorno, i due genitori hanno condiviso ogni momento della vita del piccolo Huxley, in modo da rendere partecipi i tanti follower che li seguono. Il pubblico del web ha da subito apprezzato e preso a cuore la delicata storia del bambino asiatico.

Sono stati tanti i messaggi di amore e affetto arrivati alla coppia.

Nel momento in cui i due hanno comunicato la decisione di ridare in adozione il bambino, è scoppiato il caos. Proprio quelli che li avevano sostenuti, gli si sono rivoltati contro. I genitori sono stati accusati di aver speculato su questa delicata situazione. Commenti al veleno sono esplosi nel giro di pochi minuti. “Vi siete sbarazzati di lui come fosse un prodotto, lo avete fatto solo per business”. Questo è uno dei tanti commenti che si può leggere sui social network. Alle critiche, la coppia ha voluto rispondere con un video: “Non abbiamo adottato Huxley per condividerlo pubblicamente. Mostravamo solo il 5% della nostra vita con lui, le restanti lotte rimanevano private”.

View this post on Instagram

My people 👊🏻🤍✨Every day has new struggles, and new hardships but, there isn’t anyone else I would rather experience this with! We make memories like we eat carbs 🇮🇹, we laugh often, and being goofy and playful are a norm around our house! 💕✨#blessed #dontsweatthesmallstuff #familyof7 #mytribe #familyfirst #familyfirst #bigfamily #bigfamilylife #family #familyphotography #familypic #familypictures #familycomesfirst 📸 Photo Cred: @initialfocus

A post shared by Myka Stauffer (@mykastauffer) on Jan 24, 2020 at 5:22am PST