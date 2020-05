Sta diventando virale sui social Kobe, il tenerissimo bambino di solo un anno provetto chef. Il bimbo si diverte ad aiutare i genitori in cucina, mostrando di avere già in età assai precoce un grande talento culinario. Kobe già conta 1,6 milioni di followers.

Sometimes I really don’t offer much help in the kitchen. Like over the weekend when my mom asked me to help her make pasta salad. Instead I just enjoyed playing with the pasta and eating it 🤣 but I learned a lot and had so much fun!!! 😍

