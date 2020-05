Come se fossero vere e proprie persone, alcuni gatti nelle Filippine si sono messi a rispettare il distanziamento anti Coronavirus.

Alcuni gatti, presso un mercato ortofrutticolo nelle Filippine, si sono impegnati a rispettare il distanziamento sociale, misura necessaria per scongiurare il contagio da Coronavirus, ma fra gli umani. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, per quanto singolare sia questo fatto.

Filippine: distanziamento fra gatti

I randagi danno il buon esempio, sedendosi o sdraiandosi pacatamente all’interno di cerchi disegnati col gesso per terra, scelta presa da alcuni banchi del mercato per consentire ai clienti di stare adeguatamente a distanza gli uni dagli altri.

Sembra che ai gatti piaccia per natura sedersi all’interno dei cerchi, quelli del mercato di Quezon City devono essere sembrati loro perfetti. Tutti in fila, distanziati, nella speranza di poter assaggiare un poco del cibo che fiutavano dai banchi ricolmi di prodotti alimentari.

È nella loro natura

L’abitudine di prendere posto all’interno di figure circolari, nasce dal fatto che queste infondano ai felici una sorta di senso di protezione, essendo una zona delimitata.

Al di là dell’istinto naturale di questi aggraziati e splendidi animali, ci piace pensare che abbiano deciso di sedersi nei cerchi di distanziamento per “insegnarci” come si fa.

Come per dire: se lo sa fare un gatto, può farlo anche un essere umano, senza nulla togliere alla grande intelligenza dell’animale in questione. I randagi hanno poi catturato l’attenzione degli avventori che, presi dall’entusiasmo, li hanno bombardati di foto e video spinti dall’incredulità scaturita da questo particolare comportamento. Finora si è sempre saputo quanto i felini amassero i contenitori, soprattutto le scatole, ma adesso sappiamo qualcosa in più: adorano anche prendere posto dentro a dei cerchi.