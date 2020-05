Morto all'età di 112 anni l'uomo più vecchio del mondo, si chiamava Bob Weighton.

Bob Weighton, l’uomo più vecchio del mondo, è morto all’età di 112 anni nella casa di cura dove risiedeva in Gran Bretagna. L’ultimo compleanno, causa coronavirus, era stato costretto a trascorrerlo da solo. Nella sua lunga vita, il signor Weighton ha visto ben due guerre mondiali e due epidemie: la spagnola e il Covid-19. Si è spento a causa di un cancro che lo aveva colpito alcuni mesi fa. Da anni era in pensione, dopo essere stato un professore.

Morto l’uomo più vecchio del mondo

La sua carta d’identità recita alla data di nascita: 29 marzo 1908. Aveva ereditato il titolo di uomo più vecchio del mondo lo scorso febbraio dopo la morte di Chitetsu Watanabe, l’uomo giapponese che deteneva in precedenza il record. La replica di Bob Weighton all’epoca fu degna di una persona molto saggia: “Non mi sento davvero soddisfatto né ho voglia di festeggiare perché significa che è morto qualcun altro”.





Malgrado amasse la compagnia e lo stare insieme, il signor Weighton ha trascorso gli ultimi mesi in totale solitudine per colpa del lockdown e della grande pericolosità di contagio rappresentata dalla rsa.

Anche il suo ultimo compleanno, come detto, non lo ha trascorso con i suoi cari. Aveva spento le candeline da solo nella casa di cura anche se in collegamento video vi era tutta la sua famiglia composta da tre figli, 10 nipoti e 25 pronipoti. É stato proprio quel tablet, regalatogli dalla famiglia, il suo unico contatto con il mondo esterno per interi mesi. In merito alla sua condizione, il signor Weighton diceva: “Essere ultracentenario lo accetto solo come un dato di fatto, non è qualcosa che io abbia mai voluto o desiderato ma è solo uno di quei fatti della vita”.