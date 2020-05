In Brasile il Coronavirus ha causato 27.878 morti superando la Spagna.

In base alla stima giornaliera della Johns Hopkins University, gli USA hanno registrato 1.225 nuovi decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sale dunque a oltre 102.000 il numero totale di morti nel Paese, che risulta essere il più colpito dalla pandemia. Dalla prima morte di Covid-19 avvenuta nel mese di febbraio, negli Stati Uniti sono stati registrati più di 1,7 milioni di casi. Secondo l’immunologo e consigliere della Casa Bianca Anthony Fauci e tanti altri esperti, tali rapporti ufficiali sono sottostimati. Molto seria è soprattutto la situazione in Brasile, che ha superato la Spagna con 27.878 morti.

Coronavirus: i morti in Brasile

A causa della pandemia di Coronavirus, il Brasile ha registrato ben 27.878 vittime. Dall’ultimo aggiornamento di John Hopkins University si evince che il bilancio dei morti nel Paese sudamericano è più grave di quello della Spagna, dove i decessi sono 27.121.

I contagi in Brasile sono invece saliti a 438.238.

La situazione in Messico

E’ rimasto alquanto alto nelle ultime 24 ore l’aumento dei contagi (923.878, +45.000) e dei morti (48.508, +1.900) per la pandemia di Coronavirus, che sta raggiungendo il picco in America Latina. Dopo il Brasile, la situazione più grave risulta essere in Perù, dove il numero dei casi è salito a 148.285 (+5.500) di cui 4.230 decessi, e in Cile, che ha 90.638 contagiati e 944 morti. Fra i Paesi con più di 5.000 casi di Covid-19 emerge il Messico, che è la quarta Nazione per contagi (81.400), ma seconda per numero di vittime (9.044). Il Messico è seguito da Ecuador (38.571 e 3.334), Colombia (26.688 e 853), Repubblica Dominicana (16.531 e 488), Argentina (15.419 e 520), Panama (12.131 e 320) e Bolivia (8.387 e 293).