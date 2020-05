Circola sui social network il nuovo video del momento dell’arresto di George Floyd. Da una angolazione differente si nota che a schiacciare il 46enne afroamericano erano tre poliziotti e non solo uno.

Nel nuovo video che sta rimbalzando sui social si vede il momento dell’arresto da una angolazione differente. Infatti, rispetto al primo filmato si nota che sopra l’uomo c’erano tre poliziotti e non solo uno. A seguito della morte dell’uomo si sono moltiplicate le proteste in tutto il Paese.

La nuova clip di cui per il momento non si sa ancora chi sia l’autore mostra una angolatura completamente diversa rispetto a quella svelata dai primi video. Dai quali pareva che solo l’agente di polizia Derek Chauvin stesse schiacciando George Floyd. Il poliziotto di Minneapolis è stato arrestato venerdì 29 maggio, con l’accusa di omicidio dopo giorni di investigazioni.

Secondo alcune fonti di polizia George Floyd dopo essere stato fermato avrebbe opposto resistenza, anche se nei video successivi all’arresto si vede l’uomo rispondere con obbedienza agli ordini della polizia. Non tutta la sequenza dell’arresto è stata però ripresa. Il nuovo video pubblicato ha scatenato l’ira delle persone sui social.

New video has surfaced with another angle showing that at one point, 3 officers were kneeling down on #GeorgeFloyd! 😡 pic.twitter.com/n1DAjia0Ny

— CeCe McGhee (Cheryl Golden) (@cecemcghee) May 29, 2020