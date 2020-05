Un ragazzo che ha partecipato ad una festa in piscina insieme a centinaia di persone è risultato positivo al coronavirus.

É allarme in Missouri, dopo che un ragazzo recatosi ad una festa in piscina con centinaia di persone è risultato positivo al coronavirus. Le autorità locali temono che possa aver trasmesso l’infezione ad altri partecipanti e stanno tentando di contattare tutti i presenti per metterli in guardia.

Positivo ad una festa in piscina

Il giovane aveva preso parte ai festeggiamenti per la festa nazionale statunitense al Lago degli Ozarks, oltre ad essersi recato in diversi bar e locali nel medesimo weekend. Soltanto qualche giorno dopo ha iniziato a manifestare i sintomi tipici del virus, ma il timore è che fosse contagioso già in precedenza e che abbia quindi potuto infettare altre persone.

Le autorità sanitarie stanno così tentando di contattare “un numero elevato di persone sconosciute” presenti alla celebrazione. Secondo loro poi la persona positiva, originaria della contea di Boone, sarebbe stata a sua volta vittima di un contagio, forse da un soggetto asintomatico, e non sarebbe dunque il paziente zero.

Il dipartimento sanitario della contea di Camden ha spiegato che tra i residenti non sono stati riscontrati casi positivi. Dunque è probabile che il contagio sia stato importato da qualcuno proveniente da un altro territorio.

I funzionari locali stanno pertanto cercando di risalire alla cronologia degli spostamenti effettuati dal paziente positivo. Impresa molto difficile a causa dell’elevata partecipazione alla festa e dunque dell’alto numero di persone presenti, pressoché impossibili da raggiungere nella loro totalità.