Parte la missione SpaceX, il lancio in diretta degli astronauti

Il grande giorno sembra essere finalmente arrivato e oggi, sabato 30 giugno, ci sarà il lancio della capsula Crew Dragon, il taxi spaziale di SpaceX, che per la prima volta porterà due astronauti americani della Nasa sulla Stazione spaziale internazionale. Il lancio ufficiale era previsto per lo scorso 27 maggio, ma condizioni meteo avverse avevano impedito la missione. Tutto rinviato ad oggi, alle 21:22 ora italiana per il lancio, anche se in realtà già da molto primo si potrà assistere alle operazioni preparatorie con la diretta dell’evento della Nasa e di SpaceX che è iniziata alle 5 di mattina (ora italiana), per i più mattinieri, e proseguirà oltre il lancio, fino alle 00.30 di domenica 31 maggio. L’evento potrà essere in diretta su Nasa Live, il canale ufficiale della Nasa in streaming, sulla App e sui canali social.

SpaceX, la diretta del lancio degli astronauti

Il grande clamore mediatico intorno a questo evento spaziale è dovuto al fatto che per la prima volta la Nasa collabori con una missione, Demo-2, che è gestita da un privato, ovvero l’azienda aerospaziale SpaceX il cui proprietario è Elon Musk, che da sempre ha il sogno di portare equipaggio umano nello spazio. I due astronauti sono Douglas Hurley e Robert Behnken.





A rendere ancora più suggestivo l’evento c’è il fato che la piattaforma di lancio è quella di Cape Canaveral, in Florida, la stessa che ha visto partire missioni come Apollo e Shuttle, e in cui i voli americani mancavano da quasi 9 anni (l’ultimo l’8 luglio 2011, quello dello Space Shuttle Atlantis).