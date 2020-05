Nonostante il Regno Unito sia uno dei paesi al mondo con il maggior numero di contagi e di decessi da coronavirus sembra che a Londra qualcuno non abbia ancora compreso la gravità della situazione. Nella serata tra sabato 30 e domenica 31 maggio, le forze dell’ordine della capitale britannica sono infatti intervenute per sgomberare centinaia di persone che stavano partecipando una festa illegale organizzata a Detmold Road, nel distretto orientale di Clapton.



Sul posto, situato nella zona di East London, è immediatamente intervenuta la polizia dell’adiacente distretto di Hackney, che ha provveduto a sgomberare i partecipanti al party servendosi persino di un elicottero. Le immagini della festa avevano iniziato a trapelare su alcuni popolari social come Snapchat già nella serata di sabato, proseguendo fin’oltre la mezzanotte con filmati che mostrano l’arrivo delle forze dell’ordine per impedire gli assembramenti illegali.

Stando a quanto è possibile vedere dalle immagini, la festa si sarebbe svolta in una strada residenziale con centinaia di partecipanti, che per l’occasione hanno ampiamente violato le norme di contenimento anti coronavirus assembrandosi pericolosamente in uno spazio relativamente ristretto.

There is a large scale unlicensed music event in a residential street in E5 involving many hundreds of revellers.@NPASSouthEast are providing aeriel support to officers on the ground. Apologies for aircraft noise but their involvement is essential to the policing operation. ^AH pic.twitter.com/BbGG6pS2yx

