Continuano le proteste negli Usa a seguito della morte di George Floyd. Cordone di sicurezza della Guardia Nazionale attorno alla Casa Bianca.

Si sono ormai allargate a macchia d’olio in tutti gli Usa le proteste conseguenti la morte dell’afroamericano George Floyd, ucciso da un poliziotto lo scorso 25 maggio mentre veniva arrestato a Minneapolis. Partiti proprio dallo stato del Minnesota, dove si è reso necessario l’intervento degli agenti in tenuta antisommossa, gli scontri dei manifestanti con le forze di polizia si sono diffusi anche nelle metropoli di New York e Philadelphia, mentre circa 1.400 persone sono state arrestate in tutto il paese.



Proteste negli Usa per la morte di George Floyd

Pur essendo diffuse su tutto il territorio nazionale, le proteste sono particolarmente concentrate sulla costa est del paese e nella zona del Midwest. A Chicago gli agenti di polizia oggetto di una sassaiola hanno sparato lacrimogeni contro i manifestanti, mentre a New York diversi tafferugli sono scoppiati nel quartiere di Brooklyn, dove nella giornata di venerdì 29 maggio la polizia aveva arrestato circa 200 persone che si erano radunate di fronte alla Barclays Center.

Diversi cittadini sono rimasti inoltre feriti da colpi di arma da fuoco, mentre a Indianapolis due persone sono morte durante le proteste. Nella città di Los Angeles la polizia ha iniziato a sparare proiettili di gomma sui manifestanti.

L’epicentro della rivolta a Minneapolis

La situazione più calda la si registra però proprio nella città di Minneapolis, dove i militari sono stati costretti a utilizzare anche qui lacrimogeni e granate stordenti per evitare che i rivoltosi dessero alle fiamme un’altra caserma della polizia come già accaduto negli scorsi giorni con il commissariato numero 3 della città.

Nella città più grande dello stato del Minnesota i manifestanti continuano peraltro a violare il coprifuoco imposto dalle autorità cittadine distruggendo e dando alle fiamme automobili e edifici, mentre numerose persone approfittano delle proteste per saccheggiare i negozi rimasti incustoditi.

Sono al momento 25 le città statunitensi, più altri 16 stati, dove i sindaci hanno imposto il coprifuoco a seguito delle proteste, tra cui Beverly Hills, Los Angeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Portland, Filadelfia, Salt Lake City, Seattle, Milwaukee e San Francisco.

A tal proposito il sindaco di San Francisco London Breed ha dichiarato: “Sono tempi difficili per la nostra città e per il nostro paese. Stiamo prendendo questa decisione per assicurarci che tutti siano al sicuro”. Nel frattempo inoltre, il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Los Angeles.





Guarda nazionale protegge la Casa Bianca

Scontri anche a Washington Dc, dove la Guarda nazionale è stata schierata nei pressi della Casa Bianca per evitare che i rivoltosi possano raggiungere la residenza del presidente degli Stati Uniti. Lo stesso Donald Trump ha voluto commentate le proteste in corso affermando come la morte di George Floyd abbia “Riempito gli americani di rabbia, orrore e tristezza”, avvertendo tuttavia allo stesso tempo come egli non permetterà in alcun modo che “Folle rabbiose assumano il controllo della situazione“. Il presidente si è inoltre detto pronto a schierare l’esercito se dovesse essere necessario.