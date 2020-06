La Regina Elisabetta torna ad apparire in pubblico dopo il periodo di Quarantena forzata.

Il lockdown imposto all’Inghilterra ha, inevitabilmente, coinvolto anche la Regina Elisabetta che, dopo settimane dall’avvio delle misure restrittive e di contenimento del Covid si è mostrata nella sua prima apparizione ufficiale all’aperto. Nello scatto è fotografata mentre fa una passeggiata su un pony nella tenuta reale. La monarca circa due mesi fa ha lasciato la sua residenza storica di Londra per mettersi al sicuro in campagna. Con lei il marito, il principe Filippo di 98 anni e pochissimi membri della servitù. La scelta di trasferirsi in un’altra abitazione é dovuta principalmente al fatto che, essendo sia Elisabetta che Filippo abbastanza anziani, il rischio di contagio a Londra poteva essere molto alto. Nella foto diffusa dai media inglesi, possiamo vedere Elisabetta che cavalca un cavallo di 14 anni chiamato Balmoral Fern.

Indossa degli stivali bianchi, un foulard colorato e una giacca elegante. Come gli appassionati di storia della famiglia reale inglese ricordano, infatti, la regina è da sempre una grande appassionata di cavalli e di mondo equestre.

La regina Elisabetta a cavallo

Proprio durante questi lunghi mesi, lontana dalla frenesia di Londra e dai suoi mille impegni istituzionali, Elisabetta ha avuto modo di poter riscoprire la sua grande passione per i puledri. Era dal 19 marzo che non appariva una foto di Elisabetta. Ricordiamo, infatti, che in quella data la regina era stata immortalata insieme ai due Dorgis, Candy e Vulcan. Bisogna però dire che lei, nonostante la difficile situazione che si è venuta a creare in tutta l’Inghilterra, non si è mai persa d’animo. Ha continuato a svolgere i suoi consueti incontri con il Premier Boris Johnson.

I due, ovviamente, non hanno potuto incontrarsi di persona ma si sono sentiti telefonicamente.

La regina Elisabetta appare dopo il lockdown

Elisabetta, che è più in forma che mai, ha sempre sperato che la sua Nazione potesse sconfiggere il coronavirus. Tutti ricordiamo il suo ultimo discorso ufficiale in piena Pandemia. Il primo é stato tenuto proprio il giorno dopo la notizia del contagio del Principe Carlo. La regina aveva dichiarato di essere orgogliosa dei suoi sudditi, del fatto che questi stessero rispettando le misure forzate imposte dal Governo. Nell’ambito di quel discorso si augurava che tutto potesse passasse in fretta e che, presto, tutti sarebbero ritornati ad abbracciarsi. Queen Elisabetta ha poi tenuto un secondo discorso, sostanzialmente simile, in occasione del VE DAY, la giornata della vittoria, in cui si celebra in tutti gli Stati d’Europa la fine della Seconda Guerra Mondiale e dei regimi fascisti.