Una donna è stata uccisa dal fidanzato con 55 coltellate in Australia.

Dannyll Goodsell, mamma di 55 anni di Ballarat, una località australiana nello Stato di Victoria è stata trovata morta nella sua abitazione, riversa in una pozza di sangue, dopo essere stata uccisa dal fidanzato con 55 coltellate.

Uccisa a coltellate dal fidanzato

L’episodio di femminicidio, molto simile a tanti altri, non è recente, ma risale al 2018. Scott Charles Cameron, dopo aver ammazzato la compagna con 55 coltellate, è stato arrestato. L’uomo ha sempre dichiarato di aver ucciso la compagna per legittima difesa. Adesso però è saltato fuori un sms che ha incastrato in maniera definitiva l’omicida. La Goodsell, infatti, poco prima di morire, avrebbe mandato il messaggio in questione ad una sua amica. La 55enne, infatti, temeva il suo compagno e, probabilmente, chiedeva aiuto.

Il messaggio di Dannyll ad un’amica

«Sono troppo spaventata da Scott», sono queste le parole che compongono l’sms che ha incastrato definitivamente Cameron, il quale è stato immediatamente arrestato.

Gli stessi amici della vittima hanno confermato che la donna era spaventata dal fidanzato, che più volte la stessa si era lamentata del modo in cui lui la trattava e delle violenze fisiche da quest’ultimo subite. Dannyll non era mai riuscita a lasciarlo, in quanto era spaventata dalle possibili ripercussioni, ma, alla fine, la tragedia è stata inevitabile, come si evince anche dalla stampa locale. Cameron ha ammesso il delitto, sebbene sin dagli inizi l’uomo abbia ribadito la legittima difesa, sostenendo che la compagna lo avrebbe minacciato con un coltello durante una lite accesa scoppiata fra i due.