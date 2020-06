Mondo della WWE in lutto per la morte di Danny Havoc, wrestler 34enne. L'ultimo incontro lo scorso 15 febbraio: cause ancora da chiarire.

Morto Danny Havoc, star della WWE: il 15 febbraio l’ultimo combattimento. A soli 34 anni, e per cause ancora da chiarire, l’uomo era noto anche per la sua comparsa nel documentario “The Wrestlers”.

La morte di Danny

Lutto nel mondo del wrestling. All’età di 34 anni Danny Havoc, cui vero nome era Grant Berkland, è morto nella giornata di domenica 31 maggio per cause ancora in fase di accertamento. L’uomo, che era noto per i suoi match nella Combat Zone Wrestling e Game Changer Wrestling, aveva combattuto l’ultimo incontro lo scorso 15 febbraio 2020. A rendere noto l’annuncio del decesso la compagnia GCW attraverso un messaggio su Twitter, a cui è seguito quello della CZW. Havoc, nato nell’Iowa, aveva iniziato la sua carriera sul ring nel 2005, dopo aver imparato a lottare nel fienile di casa allenato da Mike Quackenbush, DJ Hyde e Chris Hero.

Tragedia sulla tragedia

“Con il cuore spezzato, la famiglia GCW piange la perdita di Grant Berkland alias Danny Havoc. Era una persona incredibilmente talentuosa, intelligente, premurosa e genuina. Era anche un artista d’elite che intratteneva una generazione di fan e ispirava una generazione di aspiranti artisti”, queste le parole della GCW, con la quale Havoc era volato fino in Giappone. A rendere ancora più drammatica la tragedia è il ricordo della morte della moglie 27enne Brianne, avvenuta meno di due mesi fa, per via di un arresto cardiaco. La morte di Danny ha sconvolto l’intero mondo del wrestling, seguita a quelle recenti di Shad Gaspard (deceduto a Venice Beach, Los Angeles, per salvare il figlio di 10 anni) e la stellina di Stardom Hana Kimura, a soli 22 anni, anche loro star della WWE.