Morte Floyd, l'ex moglie parla ai giornalisti e chiede giustizia per la figlia Gianna, di soli 6 anni: "George non la vedrà mai crescere"

In America proseguono le proteste per la morte di George Floyd, 46enne afroamericano ucciso a Minneapolis durante un fermo di polizia dopo che l’agente Derek Chauvin gli ha premuto il suo ginocchio sul collo per quasi nove minuti. E a parlare ora è l’ex moglie, che chiede giustizia insieme alla figlia di 6 anni avuta con Floyd.



“Gianna non ha un padre”

“Voglio giustizia per George. Voglio giustizia per George perché era buono“. Sono le parole di Roxie Washington, ex moglie di George Floyd e madre di Gianna, di 6 anni. “Lo hanno strappato alla nostra piccola. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. Gianna non ha più un padre. George non la vedrà mai crescere, laurearsi e non l’accompagnerà mai all’altare. Volevo che tutti sapessero che questo è quello che gli agenti si sono presi“. Nella sua prima conferenza stampa e prima apparizione al pubblico, la donna è visibilmente commossa mentre parla con i giornalisti del rapporto che aveva con Floyd, che era il padre della piccola Gianna.





L’ex: “Era un brav’uomo”

Nella conferenza stampa, Roxie Washington era accompagnata dalla figlia e da Stephen Jackson, ex giocatore NBA e caro amico di George. La donata voluto parlare alla stampa per spiegare chi fosse davvero l’uomo ora preso come simbolo dai manifestanti. “Non è solo un meme o uno slogan da urlare durante le manifestazioni, era un brav’uomo” ha sottolineato Roxie, raccontando la storia di George. Floyd aveva anche un’altra figlia di 22 anni, avuta da una relazione precedente, e si era trasferito da Houston, in Texas, in Minnesota in cerca di migliori opportunità di lavoro. Nonostante ciò, come racconta l’ex moglie, George aveva sempre contribuito economicamente alla crescita di Gianna, a cui è sempre stato molto legato.