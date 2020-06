Attacco con un coltello in una scuola della Cina. Sono quaranta le persone rimaste ferite in una scuola elementare nel sud della Cina da un attacco a colpi di coltello portato da una guardia di sicurezza dell’istituto. Lo riferisce il quotidiano China Daily, citando le autorità locali.

È accaduto alla Wangfu Town Central Primary School di Wuzhou, nella regione autonoma del Guangxi, intorno alle 8.30 (2:30 in Italia).

Today, a primary school in Wangfu Town, Wuzhou, Guangxi, was dismissed by the school as a security guard, and a dozen children were cut with a knife, and his deputy principal was dismissed.https://t.co/a8yi4lalO4

