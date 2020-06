Coronavirus a Gottinga: scuole chiuse per un nuovo focolaio

A Gottinga, nella Bassa Sassonia, le scuole sono tornate chiuse: è stato scoperto un nuovo focolaio causato da due feste di famiglia.

Per la prima volta dopo la riapertura, in Germania la scoperta di un nuovo focolaio ha portato al ritorno delle scuole chiuse nella città di Gottinga. Qui, a seguito di due feste familiari, circa 80 persone sono state contagiate dal coronavirus e in centinaia sono in isolamento domiciliare.

Scuole chiuse a Gottinga

Tutto ha avuto inizio il 23 maggio quando nella città universitaria due famiglie hanno organizzato dei party molto numerosi senza rispettare il distanziamento sociale. La probabile presenza di persone positive ha causato il diffondersi dell’infezione, tanto più che alcuni partecipanti dopo i festeggiamenti si sono recati in un locale trasmettendola anche ad alcuni presenti.

Il bar ha poi avuto ordine di chiusura per mancato rispetto delle regole.

LEGGI ANCHE: In Germania dal 15 giugno stop a limitazioni per i viaggi

Per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente, le autorità locali hanno emanato un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici per una settimana, tanto a Gottinga quando in altre due circoscrizioni della Bassa Sassonia. Una misura precauzionale che consente di effettuare tamponi a tappeto nel complesso residenziale coinvolto, nel nord della città, e ricostruire la catena del contagio. Fra i positivi sono presenti anche diversi bambini e adolescenti.





Nel frattempo 200 persone della città si trovano in quarantena domiciliare così come altre 140 nel resto del Land. La misura ha sollevato indignazione tra le famiglie, che hanno polemizzato sul fatto che la violazione delle regole da parte di pochi comprometta e penalizzi l’operato di tutti. Anche perché le attività produttive sono ripartite e i genitori devono trovare chi si occupi dei loro figli.