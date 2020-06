Minacce ad attivista contro la caccia, cadavere di volpe sul parabrezza

Un attivista francese impegnato nella lotta alla caccia è stato minacciato da ignoti che gli hanno fatto trovare una volpe morta sulla propria auto.

Macabro ritrovamento quello fatto dall’attivista francese Pierre Rigaux, che lo scorso 3 giugno ha rinvenuto sul parabrezza della propria automobile il cadavere di una volpe, probabilmente posizionata li da ignoti a mo’ di avvertimento. Rigaux, da anni impegnato nel sensibilizzare i cittadini sul tema della lotta alla caccia, aveva già ricevuto minacce sui social network ma quest’ultimo episodio intimidatorio lo ha spinto a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il fatto.



Volpe morta recapitata ad attivista animalista

Appare probabile che il cadavere del povero animale sia stato messo sul parabrezza dell’auto di Rigaux da alcuni cacciatori o comunque da persone contrarie alle battaglie antispeciste che l’attivista posta avanti da diversi anni.

Lo stesso Rigaux ha postato sul proprio profilo Twitter le immagini della volpe morta e delle fiancate della propria auto imbrattate con il sangue dell’animale.

Voilà ce que je découvre ce matin sur ma voiture garée à côté de chez moi. Je ne sais pas qui sont les auteurs de cet acte. Il est en tout cas dans la continuité des menaces que je reçois de la part de chasseurs depuis des années. Ça renforce ma motivation. pic.twitter.com/hjsWTTtLV7 — Pierre Rigaux (@RigauxNature) June 3, 2020

Nel descrivere il gesto, l’attivista ha commentato: “Questo è quello che ho scoperto questa mattina sulla mia auto parcheggiata vicino a casa mia. Non so chi siano gli autori, ma è comunque una prosecuzione delle minacce che ho ricevuto dai cacciatori per anni. Ciò non fa che rafforzare la mia motivazione”.

Lo stesso Rigaux ha poi precisato come a suo dire una minaccia del genere sia sicuramente legata al suo attivismo per i diritti degli animali, aggiungendo: “Un atto del genere è la prima volta. Francamente mi fa pensare alle immagini della mafia, è inquietante.

È spregevole per questa piccola volpe, ma allo stesso tempo è il funzionamento di questa mafia che usa tutti i mezzi per intimidire le persone”.