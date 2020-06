In California, negli Usa, un uomo uccide la nonna e mangia in parte il suo corpo senza vita davanti agli agenti di Polizia.

Un uomo uccide la nonna e ne mangia parte del cadavere. Arrestato Dwayne Wallick, 37 anni, con l’accusa di omicidio e cannibalizzazione di Ruby Wallick, 90 anni, con la quale conviveva. Gli agenti di Polizia di Richmond, nella California afflitta dal Coronavirus, l’hanno sorpreso mentre si stava cibando della donna.





Uccide la nonna e ne mangia il corpo

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni della vicenda, Wallick avrebbe usato un coltello e un rompighiaccio per uccidere la donna. Non sono ancora note le cause scatenanti della sua follia omicida. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, un’area residenziale a pochi chilometri da Berkeley nella tranquilla zona vicino a Hilltop Plaza, riportando al 911 di un uomo chino su di un corpo senza vita, ricoperto di sangue.

Secondo quanto riporta Mercury News, una volta fatto irruzione nell’appartamento di Wallick, nel residence Club Court, gli agenti gli hanno ordinato di fermarsi ma lui ha proseguito a fare ciò che già stava facendo: mangiare il corpo senza vita della nonna.

La dinamica dell’omicidio

A quel punto sono dovuti intervenire rendendolo innocuo con una pistola taser, a scarica elettrica, ma il 37enne ha comunque lottato contro i poliziotti finché non è finito in manette. Wallick si trova ora ricoverato in ospedale. Gli investigatori pensano che possa aver agito sotto l’effetto di droghe psichedeliche, seppur non ci sono ancora evidenze del fatto.

Secondo alcune indiscrezioni, attualmente sta ricevendo alcuni trattamenti medici per “non specificati danni fisici”, ma probabilmente si tratta di qualche escoriazione dovuta alla colluttazione con le forze dell’ordine al momento dell’arresto.