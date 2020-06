L'Oms ha divulgato le nuove linee guida sull'utilizzo delle mascherine, incoraggiando i governi a renderle obbligatorie nei luoghi pubblici.

L’Oms ha diffuso le nuove linee guida sull’utilizzo delle mascherine secondo cui queste vanno indossate, a scopo preventivo contro il coronavirus in tutti i luoghi pubblici e non più soltanto da operatori sanitari, o infetti.

Coronavirus: Oms sulle mascherine

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che i dispositivi di protezione da soli non bastano per proteggersi dal contagio ma che possono comunque giocare un ruolo importante nella limitazione della diffusione dell’infezione. Mentre infatti in precedenza l’Organizzazione aveva messo i guardia i cittadini sul falso senso di sicurezza trasmesso dall’avere i canali orali e nasali coperti, ora ha rivisto il protocollo allargando l’obbligo di indossarle.

L’Oms ha dunque raccomandato i governi dei singoli stati ad incoraggiare l’uso delle mascherine dove i contagi giornalieri sono ancora alti e nei luoghi dove è difficile mantenere una distanza interpersonale di un metro. Tra questi i trasporti pubblici, i negozi o in generale ambienti chiusi e affollati. L’invito, oltre che a tutti i cittadini, è in particolare rivolto agli operatori sanitari che non curano pazienti infetti.

Ma anche a chi ha più di 60 anni o ha patologie pregresse.

Costoro dovrebbero indossare una mascherina medica, mentre per tutti gli altri vanno bene anche quelle di tessuti a tre strati. A questo proposito l’Organizzazione mondiale della sanità ha anche fornito indicazioni su come fabbricarle in casa e tenerle igienizzate. Si tratta di istruzioni per realizzare dispositivi in tessuto, con dettagli sugli strati e i materiali da utilizzare.