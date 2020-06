Un'intera famiglia è rimasta uccisa a causa di un incidente aereo avvenuto in Georgia.

Un incidente aereo in Georgia ha distrutto un’intera famiglia composta da 5 persone. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 5 giugno, quando un piccolo aereo diretto in India è precipitato in una zona boscosa vicino al Lago Oconee.

Incidente aereo in Georgia

Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Putnam Howard Sills ad AJC.com, l’incidente si è verificato verso le 15:15 vicino a Tanyard Road, una località a nord di Eatonton. L’equipaggio di emergenza ha immediatamente spento le fiamme, ma non ha individuato alcun sopravvissuto a bordo. Fra le vittime del terribile incidente aereo, un’intera famiglia: Shawn Charles Lamont di 41 anni, sua moglie Jody Rae Lamont di 43 anni, entrambi di Gainesville, una città della Florida e i due figlioletti, Jayce di 6 anni, e Alice di 4 anni.

Le autorità hanno comunicato che è stato identificato anche il corpo del pilota dell’aereo, Larry Ray Pruitt di 67 anni, di Morriston, in Florida, che, secondo quanto comunicato dalle autorità, era padre di Jody Rae Lamont e nonno dei due piccoli.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalla Federal Aviation Administration, il bimotore Piper PA-31T è decollato da Williston, in Florida, e stava volando verso l’India. La famiglia rimasta uccisa a causa del fatale incidente aereo era diretta a un funerale a Newcastle.

La FAA sta indagando sull’incidente e anche il National Transportation Safety Board è stato informato del caso, hanno detto le autorità.