Justin Trudeau si inginocchia per George Floyd ad Ottawa

Justin Trudeau si è unito alle commemorazioni per George Floyd ad Ottawa inginocchiandosi e osservando i minuti di silenzio.

Il premier canadese Justin Trudeau si è inginocchiato in segno di solidarietà con i manifestanti scesi in piazza a Ottawa per commemorare George Floyd. Indossando una mascherina nera e circondato da guardie del corpo, si è presentato a sorpresa nella capitale al No justice – No peace rally.

Qui ha osservato 8 minuti e 46 secondi di silenzio, quelli durante i quali Derek Chauvin ha tenuto premuto il suo ginocchio sul collo dell’afroamericano.

Justin Trudeau si inginocchia per George Floyd

Il premier ha riconosciuto che come gli Stati Uniti anche il Canada ha dovuto fare i conti con episodi di violenze da parte della Polizia, tra cui l’uccisione di Chantel Moore, una donna indigena di 26 anni uccisa da un agente nella giornata di giovedì 4 giugno 2020.

“Troppi canadesi provano paura e ansia alla vista delle forze dell’ordine“, ha affermato ai giornalisti.

Prime Minister Justin Trudeau took a knee in a show of solidarity with demonstrators at a rally against anti-Black racism and police brutality in Ottawa on Friday. READ MORE: https://t.co/IWlMAiuUPx pic.twitter.com/keCrYFPFeA

— Globalnews.ca (@globalnews) June 5, 2020

La stampa gli ha quindi chiesto di elencare specifici cambiamenti di politica che il suo governo avrebbe attuato per porre fine alle violenze.

Così come se credeva che gli agenti di polizia in Canada fossero razzisti. Ad entrambe le domande ha però preferito il silenzio e si è rifiutato di rispondere. Alla domanda sulle minacce di Trump di chiamare l’esercito per rispondere ai manifestanti statunitensi, Trudeau ha invece affermato che il Canada guardava questa ipotesi con orrore e costernazione. Ma nonostante le domande dei giornalisti ha smesso di criticare il presidente statunitense, con cui le relazioni sono spesso tese.

Come riportato da quotidiani locali, Trudeau non ha svolto interventi alla manifestazione ma si è limitato ad applaudire e annuire insieme ad alcuni degli oratori. Anche quando un dimostrante ha affermato che non c’è via di mezzo sul razzismo.