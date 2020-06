Un bimbo di 6 anni è stato trovato morto presso il Lago Michigan. Il piccolo si trovava in gita quando si sono perse le sue tracce.

Bimbo trovato morto in Michigan, presso uno dei cinque grandi laghi dell’America del Nord, a circa quattro miglia ad Ovest dalla città di Holland. Il piccolo, di soli 6 anni, si trovava in gita quando è scomparso: nessuna notizia di lui per ben 24 ore, finché la polizia non ha ritrovato il suo corpo senza vita vicino all’acqua.

Michigan: trovato morto un bimbo

Sono stati i sommozzatori appartenenti alle forze dell’ordine a rinvenire il piccolo Iain Rowe, tra le rocce del Lago Michigan, nella serata di domenica 7 giugno 2020.

Il dipartimento di polizia di Ottawa ha poi organizzato il trasferimento della salma presso un ospedale, dove verrà eseguita l’autopsia per comprendere la dinamica della sua morte.

Originario di Ferrysburg, Iain si era allontanato sabato pomeriggio mentre si trovava in gita all’Holland State Park, parco ricreativo che comprende anche una spiaggia intorno al Lago Michigan.

L’ultima volta che il bimbo è stato visto, stava nuotando in acqua con un costume da bagno a strisce blu e bianche, dopodiché è avvenuta la scomparsa per 24 ore.

“Eri un bambino straordinario”

Gli investigatori escludono per il momento il delitto, supponendo che sia morto per annegamento a seguito di un incidente.

Numerosi i messaggi di addio al piccolo Iain Rowe, lasciati sui social network: “Eri un bambino straordinario e dolce. Riuscivi ad illuminare la stanza con quel tuo grande sorriso e la tua risata contagiosa”, si legge fra uno di questi, “Ricordo la prima volta che ci siamo incontrati nel corridoio all’asilo e mi hai insegnato come si scrive il tuo nome, I.A.I.N.Ora riposa in pace”.