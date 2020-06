I morti in tutto il mondo a causa del Coronavirus sono arrivati a essere 400mila: preoccupa la situazione in Brasile.

In tutto il mondo, alla data di lunedì 8 giugno, sono ben 400mila i casi di morti dovuti al Coronavirus. Per quanto concerne i contagi sono oltre i 7 milioni in tutto il mondo. A fornire i dati è la John Hopkins University, secondo cui i casi hanno raggiunto quota 7.007.948, mentre il totale delle vittime è salito a 402.709.





Le cifre più alte della pandemia da Coronavirus si registrano negli Stati Uniti, dove i contagi sono vicini ai due milioni (1.941.978) e le vittime 110.513. A preoccupare, maggiormente, è il caso del Brasile, con il secondo dato più alto nei contagi, 691.758 e la Russia che, invece, sta crescendo esponenzialmente come testimoniano i 467.073 contagi totali.

Per quanto concerne le vittime da Coronavirus, invece, il Regno Unito il secondo Paese più colpito con 40.625, seguito dal Brasile con 36.455 e l’Italia con 33.899 morti.

Coronavirus, i dati sui morti

A preoccupare, in modo particolare, resta sempre il caso Brasile. Qui si registra il più alto per contagi e vittime in America Latina. Ed è polemica per la decisione del presidente Jair Bolsonaro di non diffondere più la mappa con i dati cumulativi, mostrando solo i nuovi casi e i decessi suddivisi per regioni.

Stando quindi ai dati della John Hopkins University, in Brasile i contagi sono cresciuti di 18.912, mentre le vittime hanno subito un incremento di 525 persone per un totale di 691.758 casi e 36.455 decessi.



Secondo Bolsonaro, i dati cumulativi non riflettono il momento in cui si trova il Paese. Una spiegazione che non ha evitato le critiche delle autorità sanitarie regionali, che accusano il presidente del Brasile di voler nascondere il reale impatto della pandemia sulla popolazione.