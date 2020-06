Coppia di Philadelphia celebra il matrimonio con i manifestanti della protesta per George Floyd.

Continuano negli Stati Uniti le manifestazioni e le proteste per la morte di George Floyd e sono molte le persone che non vogliono perdere l’opportunità per dichiarare il loro dissenso per quanto accaduto al cittadino afroamericano di 46 anni.

È sicuramente questo il caso di Kerry-Anne e Michael Gordon che avevano programmato il loro matrimonio davanti all’ufficiale civile a Philadelphia, ma il caos dovuto alle proteste per la morte di George Floyd ha modificato i loro programmi. I due, subito dopo una piccola cerimonia all’aperto, hanno deciso di partecipare attivamente alla manifestazione e unirsi al grande corteo.



Love is a powerful thing❤️ Congratulations to these beautiful newlyweds, Dr. Kerry-Anne Perkins and Michael Gordon, who married today amid a protest in Philadelphia. {🎥 Linda McQueen Photography + Luxor Wedding Films} pic.twitter.com/DAoo81SeLc — WeddingWire (@WeddingWire) June 6, 2020

Il matrimonio durante le proteste per George Floyd

L’immagine della coppia in abiti da matrimonio ha attivato l’attenzione dei molti fotografi presenti e le foto hanno fatto in poco tempo il giro del mondo.

Un gesto di altruismo che simboleggia come, anche nei giorni più spensierati, non vada mai dimenticata l’importanza di battersi contro qualcosa di profondamente ingiusto come il razzismo.



“È stato un momento molto forte – hanno commentato gli sposi – Tutti vediamo le ingiustizie e il razzismo, per questo ci sentiamo partecipi della protesta e consideriamo questo momento ancora più memorabile“.