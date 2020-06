Auto sulla folla a Seattle e un ferito a causa dei corpi d'arma da fuoco esplosi dal guidatore. Tutto durante le proteste Usa per George Floyd.

Continuano le proteste in Usa per la morte di George Floyd: l’ultima notizia di violenza arriva da Seattle dove un uomo si è lanciato con la sua auto contro la folla e poi ha esploso alcuni colpi di pistola contro i manifestanti.

Solo un ferito, fortunatamente. Il bilancio, infatti, di questo ‘attentato’, poteva essere di gran lunga più pesante.



Nella giornata di lunedì 8 giugno, infatti, un’auto si è lanciata contro la folla di manifestanti radunatasi in memoria di George Floyd (l’afroamericano ucciso nel corso di un fermo di polizia) a Capitol Hill, cuore di Seattle.

Auto sulla folla a Seattle

Durante le proteste Usa, dunque, continuano i gesti estremi da ambo le fazioni. A Seattle un’auto sulla folla nella giornata di lunedì 8 giugno. E, come se non bastasse, il guidatore è poi sceso dal veicolo brandendo una pistola. Secondo quanto riportano le autorità, almeno una persona è rimasta ferita da questo attacco armato: i vigili del fuoco del dipartimento di Seattle hanno parlato di un 27enne, colpito da un proiettile e portato in ospedale in condizioni stabili.

Il giovane, infatti, non sarebbe in pericolo di vita essendo stato colpito in parti non vitali.





Gli inquirenti, comunque, potranno ricostruire molto celermente quanto accaduto a Seattle. Infatti, in un video registrato da un reporter locale si può analizzare il drammatico gesto: nelle immagini si vede l’automobilista arrivare di corsa sulla folla e sparare dal finestrino a un manifestante che tenta di bloccarlo prima di scendere dalla vettura.

L’uomo, che ha provato a darsi alla fuga, è stato poi arrestato.