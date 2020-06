“Niente mani in tasca e cappuccio”, dice il 18enne afroamericano autore di un video nel quale spiega le regole per evitare guai con la polizia.

Cameron Welch, 18enne afroamericano, spiega in un video quali regole rispettare per evitare scontri con la polizia. L’idea del giovane nasce dai fatti di cronaca che vedono coinvolti centinaia di persone negli Usa, unite in protesta contro la morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis.

Usa, video educativo su TikTok

Cameron è diventato improvvisamente famoso in tutto il mondo dopo aver pubblicato un TikTok nel quale elenca le regole che sua madre gli ha insegnato da quando aveva 11 anni per scongiurare problemi con le forze dell’ordine.

Il giovane di Houston, Texas, non è altro che una finestra su come possa essere la vita di un afroamericano negli Stati Uniti, da sempre convivente con la paura di finire vittima della polizia.

Dalle indicazione su come comportarsi nei negozi, evitando false accuse di furto, al come guidare per scongiurare fermi da parte degli agenti: la lista di regole di Cameron Welch è lunghissima.

“Non uscire mai dal negozio senza lo scontrino o la busta, anche se hai acquistato un pacchetto di gomme da masticare”, spiega il ragazzo nel video, che ha ottenuto oltre 20 milioni di visualizzazioni ed è persino stato diffuso da “Good Morning America”.

Regole per evitare scontri con la polizia

Di seguito, riportiamo il contenuto del TikTok di Welch:

Non mettere le mani in tasca

Non indossare il cappuccio

Non uscire troppo tardi la sera

la sera Non toccare nulla che non stai acquistando

che non stai acquistando Non lasciare mai il negozio senza uno scontrino o una busta, anche se solo per un pacchetto di gomme da masticare

anche se solo per un pacchetto di gomme da masticare Se un poliziotto ti ferma e inizia a interrogarti non rispondere piccato, assecondalo

e inizia a interrogarti non rispondere piccato, assecondalo Se per caso vieni fermato, metti le mani sul cruscotto, chiedi se puoi tirare fuori la tua patente e libretto

chiedi se puoi tirare fuori la tua patente e libretto Non guidare con la musica ad alto volume

ad alto volume Non stare in giro senza maglietta

Non uscire mai di casa senza il tuo documento di identità

di identità Non guidare con indosso una canotta

Non guidare mentre indossi una bandana