Un'auto è finita contro diversi pedoni a Monaco di Baviera: gli occu'panti sono scesi dalla vettura picchiandoli per poi darsi alla fuga.

Paura a Monaco di Baviera, dove nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020 un’auto è finita contro un gruppo di pedoni. Secondo il quotidiano Merkur si tratterebbe di un attacco mirato, che fortunatamente non ha causato vittime ma soltanto alcuni feriti.

Die Kriminalpolizei ist auch im Einsatz und beginnt mit der Tatortarbeit.

Die Informationen der uniformierten Kolleginnen und Kollegen werden gesammelt, Spuren gesichert und Zeugen vernommen. Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiterhin. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Auto contro i pedoni a Monaco

A riferire la notizia è stata la Polizia della cittadina tedesca che nel tardo pomeriggio ha informato che era in corso un’importante operazione nell’area di Ungererstrasse/Domagkstrasse. Ha quindi spiegato che il conducente di una vettura aveva investito diversi pedoni per poi scendere insieme ad altri passeggeri e colpire gli obiettivi con violenza.

Per questo i quotidiani locali hanno riportato che fosse un attacco con delle precise mire, escludendo inizialmente la matrice terroristica. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato infatti del culmine di una lite tra due gruppi, già protagonisti di episodi di violenza. I malviventi si sono poi dati alla fuga a bordo del veicolo.

Le forze dell’ordine hanno provveduto ad isolare l’area su larga scala chiudendola al traffico.

Secondo le informazioni riportate dall’account ufficiale della Polizia l’attacco ha causato un bilancio di tre feriti, tutti portati in ospedale. Due di loro, di 42 e 56 anni, sarebbero in gravi condizioni mentre un’altra, di 45 anni, avrebbe riportato ferite più lievi. Non ci sarebbe invece alcuna vittima. Intanto gli agenti sono al lavoro per trovare e identificare l’auto che si è scagliata sulla folla, pur rassicurando i residenti di Monaco sul fatto che non ci sarebbe un pericolo imminente.