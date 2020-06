Una donna in America ha gettato le ceneri del marito nella spazzatura "per tutto il dolore che ha causato a me e ai miei figli".

Una donna in America ha festeggiato la morte del marito con un video in cui butta le sue ceneri nell’immondizia. “So che non capirete perché lo sto facendo. Questo è per tutto il dolore che ha causato a me e ai miei figli”.

Donna getta ceneri del marito nella spazzatura

Una donna, Marsha Widener, a Oklahoma City, si è filmata mentre gettava la scatola contenenti le ceneri del marito in un cassonetto. “So che non capirete perché lo sto facendo”, dice nella clip Marsha. “La sua famiglia non lo vuole, suo fratello non lo vuole in giro – spiega la vedova- , i suoi figli non lo vogliono in realtà, vogliono che vada nella grondaia o in bagno“.

L’uomo era un operatore ecologico che portava la spazzatura dalle aziende alla discarica. Per questo, ha deciso di gettarlo in un cassonetto. Prima di lanciare le ceneri nella spazzatura spiega il morivo di questo gesto: “Questo è per tutto il dolore e tutto il tumulto che ha causato a me e ai miei figli e a ciò che chiama i suoi genitori. Questo è un arrivederci”.



“Per i calci in testa che mi hai dato”

Mentre versa le ceneri nel bidone spiega che“questo è per tutte le volte che mi ha dato un calcio in testa! Sì, ha messo la mia testa attraverso una finestra”. Poi rovescia il resto delle ceneri sul terreno e le macina nella terra con il piede. Svuota il resto nel cestino, getta anche la borsa e dice “Adios amigo!”.

Alla fine del video Marsha lancia anche un messaggio importante per le persone che la stanno guardando. Bisogna essere gentili con gli altri, altrimenti, una volta morti, i nostri resti potrebbero capitare tra le mani di qualcuno che prova dell’odio e, com’è successo al marito, finire in un cassonetto.