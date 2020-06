Gru crolla su una strada trafficata a Wuhan e finisce su un’auto

Una gru cingolante è crollata su una strada trafficata di Wuhan andando a finire su un'auto: due persone sono rimaste ferite.

Paura a Wuhan, dove un’enorme gru si è ribalta all’improvviso sollevando una pesante struttura d’acciaio che è finita su una strada trafficata colpendo un’auto. Due persone sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in condizioni stabili dopo che la loro vettura, a causa del crollo, è finita contro due auto parcheggiate.

Gru crolla su una strada a Wuhan

L’incidente si è verificato nella mattinata di martedì 9 giugno intorno alle 9:30 ora locale. Teatro dell’evento è stata una strada nei pressi del cantiere del Wuhan Yangtze Center, progetto avviato poco più di due mesi prima e attualmente in costruzione. Come è visibile da un video che ha ripreso l’intera scena la lastra d’acciaio ha colpito un’auto in cui è rimasta intrappolata una donna.

Il crollo ha danneggiato anche un piccolo edificio che si trova dalla parte opposta della carreggiata. Secondo i primi accertamenti la gru cingolata sarebbe crollata mentre stava sollevando una gabbia d’acciaio comunemente usata per costruire le parti alte degli edifici. A causare l’accaduto potrebbe essere stato l’eccessivo peso trasportato anche se i reali motivi devono ancora essere verificati.

La donna intrappolata nell’auto è sempre rimasta cosciente e prima di essere salvata ha chiesto alle prime persone accorse sul posto quanto tempo dovesse aspettare prima di essere salvata. “Stiamo attendendo i Vigili del Fuoco“, è stata la risposta ricevuta.