Dopo ben 2 notti all'addiaccio, ritrovato ragazzino autistico che si era perso durante un'escursione con la famiglia.

William Callaghan ha 14 anni ed è un ragazzino autistico, si è perso mentre stava facendo una gita con la sua famiglia, tra le montagne a Nord di Melbourne, Australia. Si è allontanato troppo, smarrendo la strada e ritrovandosi da solo, senza nessuno che potesse aiutarlo né alcun modo di comunicare la sua posizione per dei soccorsi.

Perso ragazzino autistico a Melbourne

Scomparso lunedì 8 giugno 2020, i genitori di Will si sono accorti della sua assenza alle ore 14:30 del pomeriggio. Lo hanno cercato per ore nella zona montuosa, vicino alla cima del Mount Disappointment, purtroppo invano.

Chiamati i soccorsi, sono partite le ricerche ma intanto il tempo è passato senza alcuna sua notizia per i famigliari terrorizzati.

Il 14 è stato ritrovato dopo ben 2 notti passate all’aperto, senza cibo né acqua, solo e al freddo con una temperatura esterna che è persino arrivata allo zero.

Salvato dopo 2 giorni

A ritrovarlo è stato Ben Gibbs, volontario, che dopo averlo avvistato ha immediatamente chiamato rinforzi. “Stavo vagando tra la fitta vegetazione e mi stavo facendo strada quando improvvisamente l’ho visto a soli 15 metri da me, da solo, era davvero angelico” ha raccontato l’uomo.

Il ragazzino non aveva più le scarpe, ma per fortuna non ha riportato alcuna ferita: solo un grandissimo spavento in lui.

Trasportato d’urgenza al vicino Royal Children’s Hospital di Melbourne, per tutti i controlli del caso, Will è stato dimesso poche ore dopo per la gioia di tutti i suoi famigliari.