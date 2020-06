Negli Stati Uniti continuano le proteste per la morte di George Floyd (si è giunti al sedicesimo giorno di tensioni) e nel mirino finiscono anche gli attacchi alle statue rappresentative Cristoforo Colombo. Colui il quale, storicamente, viene indicato come lo scopritore delle Americhe, è da sempre al centro di querelle nella cultura americana.

E in occasione delle proteste per gli atteggiamenti razzisti da parte delle forze dell’ordine, alcuni manifestanti hanno deciso di ‘coinvolgere’ anche le statue di Cristoforo Colombo.



L’ultima, in ordine temporale, è quella di Minneapolis: è stata abbattuta anche la statua di Cristoforo Colombo nell’area di Minneapolis.

Sui social media sono rimbalzate le foto della statua di Colombo abbattuta davanti al campidoglio.

BREAKING: Protesters have toppled the Christopher Columbus statue at the Minnesota State Capitol. @WCCO pic.twitter.com/uCpZY1zoA8

— Nick Streiff (@nickstreiff) June 10, 2020