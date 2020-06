Maltrattato dal circo in cui era rinchiuso, il leone Jon ora è stato liberato, ma versa in condizioni di salute preoccupanti.

La polizia francese ha liberato Jon, un leone tenuto sotto sequestro, maltrattato e tenuto in condizioni di salute critiche in un circo di Virovay, nella regione della Francia occidentale. Scheletrico, senza artigli e con i denti limati per evitare che potesse aggredire i domatori, il leone è stato preso in custodia dopo le numerose denunce da parte di associazioni a favore dei diritti per gli aninali.

Liberato leone Jon: maltrattato in un circo

Jon è un leone liberato dalla polizia francese in seguito a una perquisizione effettuata nel circo Virovay, nella Francia occidentale. A dare la notizia è stata Onevoice, associazione che si occupa dei diritti degli animali.

Dopo numerose denunce arrivate per conto di altre organizzazioni che si occupano dei diritti degli animali, la polizia ha così deciso di fare dei controlli a tappetto nel circo, visto che in Francia ci sono poche leggi a tutela degli animali.





Prigioniero

Jon è stato ritrovato in condizioni di salute davvero precarie. Scheletrico, pesava 115 kg, metà del peso forma di un leone della sua età (15 anni). La coda presentava ferite e varie escoriazioni, dovute probabilmente ai maltrattamenti e punizioni inflitte dai suoi domatori.

Gli artigli erano stati completamente rimossi, così come i denti limati fino alle gengive, per evitare che potesse ribellarsi ai suoi domatori. La Prefettura dell’Eure però ha predisposto il suo sequestro per motivi diversi da quelli previsti: Il circo presentava 5 leoni, uno in più rispetto a quanto prevede la licenza di detenzione.